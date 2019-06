Zum Wochenschluss geht es für die amerikanischen Leitindizes wieder etwas bergab. Dabei vermeldet die Fed ein Wachstum der US-Industrie.

Ein pessimistischer Ausblick der Chipfirma Broadcom und enttäuschende chinesische Konjunkturdaten verderben US-Anlegern die Kauflaune. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Freitag um jeweils etwa ein halbes Prozent.

Parallel dazu wuchs die chinesische Produktion im Mai so wenig wie zuletzt vor 17 Jahren. Diese Entwicklung sei zu erwarten gewesen, sagte Kim Forrest, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Bokeh. "Die US-Strafzölle beeinträchtigen die chinesische Wirtschaft und das beginnt sich nun zu zeigen."

Anders sieht es in den USA aus: Laut Fed hat die US-Industrie im Mai trotz Handelskrieg erstmals in diesem Jahr ihre Produktion erhöht. Sie stellte demnach 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen waren von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen.

Während Autobauer und Zulieferer ihren Ausstoß hochfuhren, drosselten ihn Metallerzeuger. Die Industrieproduktion im weiteren Sinn ...

