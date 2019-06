Dem Journalisten sind laut dem TV-Sender bewusst verfälschende Eingriffe in seine Beiträge nachgewiesen worden. Nun soll seine Arbeit der vergangenen Jahre überprüft werden.

Ein RTL-Reporter hat nach Angaben des Senders in mehreren Fällen TV-Beiträge manipuliert. Ihm seien bewusst verfälschende Eingriffe in seinen Beiträgen nachgewiesen worden, teilte RTL am Freitag mit. Daraufhin habe der Sender die sofortige Trennung von dem Mitarbeiter ausgesprochen.

Nach RTL-Angaben sollen sämtliche Beiträge des Reporters aus den vergangenen Jahren überprüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...