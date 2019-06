Weinfelden (ots) -



Als erstes Unternehmen in der Schweiz erhält Lidl Schweiz von der

Initiative Lean & Green den ersten Stern. Lidl Schweiz hat sich

verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren eine relative CO2-Reduktion

von mindestens 20 Prozent in Transport und Logistik zu realisieren.

Innert drei Jahren hat der Detailhändler dieses Ziel bereits

erreicht.



Lidl Schweiz hat sich 2017 mit dem Beitritt zu Lean & Green

verpflichtet, die Reduktion des CO2-Fussabdrucks mit Massnahmen in

den Kategorien Lager- und Transportlogistik, energieeffiziente

Technologien, effizientes Energiemanagement sowie Organisations- und

Verhaltensmanagement zu erreichen. Insgesamt hat Lidl Schweiz so den

CO2-Ausstoss in Transport & Logistik von 2014 bis Anfang 2018 absolut

um rund 400 Tonnen reduziert.



Alessandro Wolf, Chief Operating Officer bei Lidl Schweiz, zeigt

sich erfreut: «Wir gehörten zu den ersten zwei Detailhändlern der

Schweiz, die den Lean & Green Award erhalten haben. Dass wir jetzt

als landesweit erster Detailhändler den ersten Stern erhalten, macht

uns besonders stolz und spornt uns an, unser Engagement weiter

auszubauen und stetig zu verbessern.»



Modernste Standards



Das Warenverteilzentrum von Lidl Schweiz in Sévaz (Fribourg) wurde

2015 nach neuesten energetischen Standards erbaut und reduziert durch

modernste technische Massnahmen Auswirkungen auf die Umwelt. Dank des

neuen Standorts konnte Lidl Schweiz seine Transportkilometer um rund

40 Prozent und damit seinen CO2-Ausstoss erheblich reduzieren.

Weitere Einsparungen erreichte die Umstellung der Beleuchtung auf LED

im Warenverteilzentrum Weinfelden.



Dank eines optimierten Energiemanagements in den

Warenverteilzentren Weinfelden und Sévaz erhielt das Unternehmen die

ISO 50001 Zertifizierung. Die Ziele der Zertifizierung sind die

Verbesserung der Verbrauchsmessung, die Energieverbrauchsoptimierung

durch effizienzsteigernde Aktionen und Massnahmen sowie das Fördern

von energiebewusstem Verhalten in den Verteilzentren. Seit Dezember

2017 verzichtet Lidl Schweiz zudem auf die branchenübliche Vorkühlung

der LKW durch das Dieselaggregat.



Zweiter Stern als Ziel



Lidl Schweiz will sich in diesem Bereich noch weiter verbessern

und setzt sich neu zum Ziel, auch den zweiten Stern von Lean & Green

zu erreichen. Dafür sind weitere 10 Prozent CO2-Reduktion innerhalb

von 3 Jahren notwendig.



