Im Zuge der Proteste in Hongkong schichten viele vermögende Bürger ihr Geld um und bringen es nach Singapur. Experten glauben: Das war erst der Anfang.

Angesichts des drohenden Auslieferungsgesetzes bringen vermögende Einwohner von Hongkong ihr Geld in Sicherheit. Ein schwerreicher Tycoon habe damit begonnen, mehr als 100 Millionen Dollar von seinem lokalen Konto bei der Citibank auf das der Filiale in Singapur zu überweisen, sagte ein in die Transaktion eingebundener Berater am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

"Es hat begonnen", sagte der Berater. "Wir hören, dass andere es auch tun." Singapur sei das bevorzugte Ziel, sagte ein Manager einer internationalen Bank in Hongkong. "Das sind keine Kunden vom ...

