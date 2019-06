Die Fronten im Tarifstreit im baden-württembergischen Einzelhandel sind verhärtet. Nun will die Gewerkschaft Verdi die Kette Kaufland unter Druck setzen.

Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag vor allem die Supermarktkette Kaufland ins Visier genommen. An einer Kundgebung vor der Kaufland-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 600 Beschäftigte.

"Wir fordern Kaufland auf, seinen Einfluss im Arbeitgeberverband auszuüben, damit bald ein abschlussfähiges Angebot vorgelegt wird und der Tarifkonflikt endlich gelöst werden kann", sagte Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke. Kaufland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...