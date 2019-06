Kleinstkredite können viel bewirken: Mikrofinanzfonds investieren in Banken, die Kleinstkredite an Mittellose vergeben.Auf der Welt gibt es viel Armut. Gerade in wenig entwickelten Volkswirtschaften können sich Mittellose kaum aus ihrer Lage befreien. Oft ist es aber so, dass es nicht an Ideen mangelt. Für den Aufbau eines kleinen Betriebes braucht es vor allem Geld. Doch selbst, wenn es um kleinere Beträge geht, verlangen die Banken vor Ort wegen fehlender Sicherheiten horrende Zinsen. Vor diesem Hintergrund trat Muhammad Yunus in Erscheinung. Der Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch gründete 1983 die Grameen Bank.

