Drei Jahre nach dem Start zieht sich die Telekom aus dem Joint-Venture Ngena für multinationale Großunternehmen zurück. Damit scheitert sie bereits zum zweiten Mal mit einer globalen Kooperation.

Die Deutsche Telekom begräbt ihre bisherige "Weltnetz"-Strategie und zieht sich als Gesellschafter aus dem dafür gegründeten Joint-Venture Ngena zurück. Die Strategie sah vor, dass sich die Partner dort, wo sie kein Netz haben, gegenseitig helfen. Informationen über den Rückzug bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage. Demnach verkauft die Telekom sämtliche Anteile an dem von ihr mitbegründeten Gemeinschaftsunternehmen. Käufer, heißt es aus Gesellschafterkreisen, sei der US-Finanzinvestor BiscayneAmericas Advisers, der bereits an Ngena beteiligt ist. Der für das Projekt verantwortliche T-Systems-Manager Patrick Molck-Ude verlässt das Unternehmen. Offiziell heißt es, "auf eigenen Wunsch". Der Rückzug ist Teil der strategischen Neuausrichtung, mit der der neue T-Systems-Chef Adel al-Saleh die angeschlagene Großkundensparte der Telekom wieder profitabel machen will.

Telekom-Chef Tim Höttges hatte vor drei Jahren die globale Allianz zusammen mit dem US-Anbieter Centurylink, dem indischen Konzern Reliance und der südkoreanischen ...

