Im Januar gab der chinesische Internetkonzern Baidu bekannt, dass sein intelligenter Sprachassistent DuerOS in mittlerweile mehr als 200 Millionen Geräte verbaut worden sei. DuerOS und Apollo, die Internet-of-Vehicle (IoV)-Plattform des Unternehmens, wurden demnach bisher in mehr als 300 Automodellen von 60 Herstellern installiert. Dass in absehbarer Zeit weitere Modelle dazukommen werden, ist laut eines aktuellen Medienberichts jetzt gewiss.

Auch BMW und Mercedes unter den Partnern

DuerOS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...