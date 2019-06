Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.2OY: DOW am 14.6. -3,27%, Volumen 80% normaler Tage , CIS: Cisco am 14.6. -2,53%, Volumen 107% normaler Tage , MMM: 3M am 14.6. -1,28%, Volumen 95% normaler Tage , PFE: Pfizer am 14.6. 0,61%, Volumen 52% normaler Tage , BAC: Verizon am 14.6. 1,15%, Volumen 81% normaler Tage , HDI: Home Depot am 14.6. 1,69%, Volumen 113% normaler Tage , Dow Jones: -0,07% Aktie Symbol SK Perf. Home Depot HDI 205.770 1.69% Verizon BAC 58.280 1.15% Pfizer PFE 42.760 0.61% 3M MMM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...