Um den drohenden US-Boykott abzufedern, arbeitet Huawei an einem eigenen Betriebssystem für Smartphones. Können die Chinesen damit das mobile Duopol von Apple und Google aufbrechen?

Es ist nicht so, dass es niemand versucht hätte. Die gemeinnützige Mozilla Foundation beispielsweise wollte bereits vor einigen Jahren ihrem äußerst beliebten Browser ein darauf aufbauendes Betriebssystem für Smartphones namens Firefox OS zur Seite stellen. Und der weltweit größte Softwarehersteller Microsoft kaufte Nokia sogar für 5,4 Milliarden Euro die Handysparte ab, um seine Windows Phones aus der Nische zu holen. Gebracht hat das wenig: Fast alle der mehr als 2,7 Milliarden Smartphones weltweit werden heute entweder von Apple mit seinem Betriebssystem iOS oder von dem von Google kontrollierten Android angetrieben.

Nun unternimmt der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei den nächsten Versuch, das Duopol aufzubrechen. Gezwungenermaßen: Nach den Boykottandrohungen der US-Regierung hat Vorstandschef Ren Zhengfei angekündigt, ein eigenes mobiles Betriebssystem auf den Markt zu bringen. Wird Huawei, immerhin zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt, gelingen, was in den vergangenen zehn Jahren keinem glückte?

Spätestens bis zum nächsten Frühjahr soll das Betriebssystem, Codename Hongmeng OS, einsatzbereit sein - und in Zukunft alle Geräte aus dem Hause Huawei steuern: Smartphones, Computer und Tablets, Fernseher, selbst Autos. In China könnte die Software sogar schon im Herbst auf den Markt kommen. Und sowohl beim europäischen als auch dem deutschen Patentamt haben die Chinesen Ende Mai die Wortmarke Ark OS registriert.

Huawei hat durchaus einige Erfahrung mit Smartphones, die ohne Googles Dienste auskommen. Denn in China arbeitet der Konzern ohnehin ohne Apps wie Maps, Gmail oder YouTube, weil die Dienste dort nicht zugelassen sind. Seit Jahren setzt Huawei daher im heimischen Markt auf eine angepasste Variante von Android. Dieses Know-how könnte der Konzern nutzen, wenn er auch im Westen ohne Google antreten will.

In China finden sich in Huaweis App-Gallery unzählige chinesische Alternativen, die oft sogar mehr können als ihre westlichen Konkurrenten. Das WhatsApp-Pendant WeChat etwa verfügt seit mehr als fünf Jahren über eine Funktion, mit der man im Laden bezahlen oder sich gegenseitig in Sekundenschnelle Geld per Kurznachricht schicken kann. WhatsApp will erst in diesem Jahr mit einem ähnlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...