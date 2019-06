Containern ist in Deutschland illegal. Ein Bremer Kaufhaus findet das falsch. Der Geschäftsführer erlaubt ausdrücklich, dass Menschen verwertbare Sachen aus den Mülltonnen nehmen.

Im Dunkeln suchen sie in Containern von Supermärkten nach Lebensmitteln. Bundesweit gibt es Menschen, die weggeworfene Waren einsammeln - manche aus Not, andere aus ideologischen Gründen. Lebensmittelretter protestieren gegen die Verschwendung von Essbarem und wollen einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten.

Doch das sogenannte Containern ist illegal und kann als Diebstahl oder Hausfriedensbruch bestraft werden. Ein Kaufhaus in Bremen findet das falsch und hat an seinen Mülltonnen nun Regeln aufgehängt. "Liebe Lebensmittelretter! Beachten Sie bitte folgende Hinweise", heißt es dort.

"Hier wird keiner angezeigt", sagt der Geschäftsführer des Lestra Kaufhauses, Cornelius Strangemann. "Wenn man auf gewisse Sachen achtet, sind viele Lebensmittel noch nutzbar." Um zu verhindern, dass Menschen verdorbene Produkte essen, stehen auf den Hinweisschildern Tipps wie "Fleisch und Fisch sind nicht mehr genießbar, wenn wir sie entsorgt haben" und "Konserven sind in der Regel auch nach Ablauf des MHDs noch haltbar." Bei Passanten kommt die Aktion gut an. "Ich finde, wer Bedarf hat, soll sich ruhig bedienen können", sagt eine Fahrradfahrerin, die neugierig das Schild liest. Ein Mann sagt: "Ich finde, das ist in Ordnung".

Der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels sieht die Aktion dagegen kritisch. Waren sollten möglichst nicht im Container landen, ...

