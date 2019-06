Kai Boeddinghaus hält die Handelskammer für eine demokratiefeindliche Organisation. Im Interview erklärt er, warum er über 350 Klagen gegen Kammern betreut und wie das System reformiert werden könnte.

Kai Boeddinghaus ist Deutschlands Handelskammer-Kritiker Nummer eins. Angefangen hat alles in seiner Heimat Kassel: Die IHK Kassel trommelte Anfang der 2000er-Jahre für einen eigenen Regional-Flughafen - Boeddinghaus, der damals ein Reisebüro in der nordhessischen Stadt führte und Mitglied der Kammer war, protestierte gegen das Prestigeobjekt. Er störte sich daran, dass sich die IHK als Sprachrohr der gesamten Wirtschaft darstellte. Seitdem unterstützt er Kammer-Kritiker in der gesamten Republik. Der von ihm gegründete Bundesverband für freie Kammern hat 1300 Mitglieder - vom Würstchenbuden-Besitzer bis zum Milliardenkonzern Züblin AG.

WirtschaftsWoche: Herr Boeddinghaus, Sie sind dagegen, dass Unternehmer und Unternehmen verpflichtend Mitglied in einer Handelskammer werden müssen. Warum?Kai Boeddinghaus: Ich finde, eine zwangsweise verordnete Interessensvertretung darf es in einer demokratischen ...

