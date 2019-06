Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie sich an saisonalen Statistiken orientieren, dann investieren Sie aktuell am besten nicht. Die Sommermonate gelten als dunkle Zeit: Sell in may and go away, so eine alte und falsche Börsenweisheit. Meiner Meinung nach ist jetzt der beste Zeitpunkt, um zu investieren. Das will ich Ihnen gerne begründen und am Ende sogar eine konkrete Empfehlung aussprechen.

Jetzt investieren: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt

Ich hatte an dieser Stelle schon ...

