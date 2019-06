In der kommenden Woche könnten gleich drei Notenbanken einen Kurswechsel bei den Leitzinsen einleiten. Sorgen bereiten mehrere politische Konflikte.

Tut er es oder tut er es nicht? In der kommenden Woche fiebern Anleger der Rede von Jerome Powell entgegen. Am Mittwoch könnte der Chef der US-Notenbank Fed eine Senkung der Leitzinsen in den USA ankündigen.

Als sehr wahrscheinlich gilt das in diesem Monat zwar noch nicht, aber Notenbanker setzen gerne mal auf einen Überraschungseffekt. Großen Einfluss auf die Aktienmärkte dürften auch der verschärfte Handelsstreit zwischen China und den USA behalten sowie der erneut aufgeflammte Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

In der vergangenen Woche hatten diese Risikofaktoren bereits vielen Aktionären die Stimmung verdorben. Der deutsche Leitindex Dax ging am Freitag bei 12.096 Punkten aus dem Handel und büßte damit einen Großteil seiner im Wochenverlauf erzielten Kurzgewinne wieder ein.

Auch der Dow Jones konnte seinen Kurswert in der vergangenen Woche nur geringfügig steigern und schloss am Freitag bei 26.089 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen bewegte sich derweil weiter um die Minus 0,25 Prozent und der Preis für die Krisenwährung Gold verteuerte sich um rund ein halbes Prozent auf zuletzt rund 1.350 Dollar je Unze.

Warten auf die Notenbanker

Ob sich Fed-Chef Powell tatsächlich zu einer Senkung des Leitzinses hinreißen lässt, ist bei Marktexperten umstritten. "Gerade auch weil die Mehrheit es nicht erwartet, könnte die Federal Reserve die Märkte mit einer Zinssenkung schon zu diesem Zeitpunkt überraschen", sagt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Allerdings hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt wiederholt niedrigere Zinsen gefordert. Nach Ansicht von Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG könnte gerade das eine Zinssenkung auf absehbare Zeit verhindern. "Damit könnte der Verdacht einer Beeinflussung seitens der US-Regierung vermieden werden", sagt Henke.

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, rechnet damit, dass die US-Notenbank wird auf ihrer Pressekonferenz Zinssenkungen "argumentativ vorbereiten" wird. "Spätestens im September dürfte sie zur Tat schreiten und weltweit einen geldpolitischen Lockerungszyklus einleiten", ...

