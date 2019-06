Sichere Anlagen versprechen kaum oder keine Zinsen mehr - und viel spricht dafür, dass sich ihre Rendite noch weiter verschlechtert. Anlegern bleiben da nur wenige Optionen, um ihr Erspartes risikoarm zu vermehren.

Mit Vergleichen, jeder weiß das, ist das immer so eine Sache. Sie kommen einer Sache bestenfalls nahe, wie ein Ei dem anderen ähneln die Vergleichsobjekte sich nicht. In der Finanzhistorie gibt es jedoch zahlreiche Analogien. Als etwa vor knapp 30 Jahren am japanischen Aktien- und Immobilienmarkt Blasen platzten, setzte infolge eine Niedrig- und Nullzinspolitik von - wie wir heute wissen - bisher unbekannter Länge ein.

Ein Grund dafür: Banken verschleppten ihre Pleiten, weil sie die massiv eingebrochenen Werte an der Börse und bei Immobilien nicht ausreichend in ihrer Bilanz berücksichtigten. Erst Jahre später traten die echten Probleme zutage. Der japanische Staat bekämpfte die zahlreichen Krisen mit immer höheren Schulden. Lag die Schuldenquote im Vergleich zur Wertschöpfung, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) also, 1990 noch bei 67 Prozent, hat sie sich massiv erhöht auf zuletzt 236 Prozent. Parallel dazu senkte die japanische Notenbank immer weiter den Leitzins von 6,0 Prozent 1990 auf minus 0,1 Prozent, und überschwemmte den Inselstaat mit Geld.

Zombie-Banken im Nullzinstal

Seit gut einem Jahrzehnt lässt sich in Europa Ähnliches beobachten. Nach den Markteinbrüchen im Zuge der Lehman-Pleite sind die Bilanzen der Banken längst nicht sauber, schleppt Europa zahlreiche Zombie-Häuser durch. Die Äquivalente dazu finden sich in stark gestiegenen Staatsschulden in der Eurozone und in Europa, in einer nach marktverzerrenden Anleihekäufen aufgeblähten Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) und in Null- und Negativzinsen sowohl bei der EZB als auch am Markt für Papiere mit sicherer Bonität.

Wer heute mehr als null Rendite bei einer Bundesanleihe haben möchte, der muss schon zu einem Papier mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2032 greifen.

Etwas besser sieht es in den USA aus - noch, möchte man meinen. Zwar haben die Vereinigten Staaten nach dem Lehman-Crash den Bankenmarkt weitgehend bereinigt, Finanzhäuser entweder kapitalisiert oder dicht gemacht, doch der Droge von massiven Schuldenausweitungen haben auch sie nicht widerstehen können. Und die Zentralbank Fed hat nach einigen Zinsanhebungen längst die Trendwende nach unten in Aussicht gestellt, wenn auch noch nicht vollzogen. Der Markt ist schon mal vorausgelaufen und hat die Renditen von zehnjährigen US-Staatsanleihen, den Treasuries, mächtig gedrückt von 3,3 auf zuletzt nur noch 2,1 Prozent.Selbst vermeintlich sichere US-Papiere bringen also nur noch etwas mehr Ertrag als etwa die Inflation in der Eurozone beträgt. Wer jedoch den Versuch startet, sich wenigstens über US-Zinsen einen Kapitalerhalt zu sichern, der darf das Dollarrisiko nicht unterschätzen. Denn sollte der Dollar auch nur ein halbes Prozentpünktchen pro Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...