Kurz bevor die Bücher für das Jahr 2018 geschlossen wurden, beendete die Alibaba-Aktie ihre Abwärtsbewegung am 24. Dezember mit einem Tief von 129,77 US-Dollar und startete eine Erholung. Diese mündete in einen stabilen Aufwärtstrend, der am 3. zur Ausbildung des aktuellen Jahreshochs bei 195,72 US-Dollar führte.

Von diesem aus ging die Aktie in einen Abwärtstrend über. Er hat den Kurs bis zum 31. Mai auf 147,95 US-Dollar zurückfallen lassen. Anschließend startete eine Erholung. Ihr ist ...

