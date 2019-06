Das klingt fast ein wenig hilflos, was Bayer vorigen Freitag mitteilte. Man gehe "auf Bedenken ein, die Bayer im Jahr nach der Akquisition von Monsanto erreicht haben". Also ob solche Bedenken etwas Neues wären, die erst neulich an Bayer herangetragen worden sind. Wer bei der Bayer-Hauptversammlung war, der weiß, dass es da an der Übernahme von Monsanto Kritik hagelte und letztlich wurde dem Vorstand ja auch die Entlastung verweigert. Aber schön, dass Bayer nun "auf Bedenken eingehen" will. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...