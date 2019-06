Die Ölraffinerie im russischen Orsk befindet sich knapp 2.000 km hinter Moskau und weit entfernt von den üblichen Transportwegen. Die Anlage stellt neben Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Heizöl und Kerosin auch Flüssiggase wie Propan und Butan her. Dafür durchlaufen das über Pipelines gelieferte Erdöl und die späteren Zwischenprodukte eine Reihe von Verfahren zur Reinigung, Destillation und Konversion. Bei vielen dieser Verarbeitungsprozesse muss dabei mit Stickstoff inertisiert werden, um zu vermeiden, dass es durch die Kombination aus Sauerstoff, einer Zündquelle und einem Zündgas zur Explosion kommt. Der Stickstoff verdrängt den Sauerstoff und unterbindet damit wirksam die Entstehung von Explosionen.

PSA-Technologie sorgt für hochreinen Stickstoff vor Ort

Der hierfür benötigte Stickstoff wurde bis vor einigen Jahren als Flüssigstickstoff per Lkw in die Ölraffinerie geliefert. Gerade in der abgelegenen Gegend an der Grenze zu Kasachstan war diese Lieferung jedoch nicht immer zuverlässig und mit hohen Kosten verbunden. Das Risiko eines Produktionsstillstandes aufgrund von Stickstoff-Lieferengpässen stellte ein enormes Risiko für den Raffineriebetreiber dar. Dessen Management verfolgte daher das Ziel, durch die Stickstofferzeugung vor Ort Kosten zu sparen. Der Anlagenbauer Inmatec plante daraufhin auf Basis der benötigten Mengen eine Stickstoffanlage für die Erdölraffinerie in Orsk.

Mit der Anlage lassen sich bis zu 2.500 m3/h Stickstoff mit einer Reinheit von 99,95 % und 8,1 bar Ausgangsdruck erzeugen. Die Anlage PN PAN 48.000 verfügt über eine Zertifizierung nach dem Regelwerk der russischen Zollunion TR CU 032 für Produkte, die mit Überdruck arbeiten, und erfüllt die Anforderungen der Atex-Richtlinien der EU für Explosionsschutz. Mit den Maßen von 8,5 m Länge x 7,8 m Höhe x 5 m Breite ist sie in der Raffinerie in einer eigenen Halle untergebracht. Sie ist ausgestattet mit zwölf Adsorptionsbehältern zur Trennung der Sauerstoffmoleküle von den Stickstoffmolekülen auf Basis der Druckwechsel-Technologie (PSA). Dabei wird die Umgebungsluft mit zwei Turboverdichtern auf 9,1 bar verdichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...