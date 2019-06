In den nächsten zehn Jahren wird sich das Paketaufkommen mehr als verdoppeln. Das bedeutet großes Potenzial für Unternehmen und Aktionäre. Doch zuvor sind noch Hindernisse zu beseitigen. Technologie soll helfen.

Heute bestellt - morgen geliefert. Was Onlinehändler wie Amazon oder Zalando vor einigen Jahren begonnen haben, ist für uns Kunden längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch das digitale Einkaufsmekka hat auch Schattenseiten. Von gleich mehreren Logistik-Dienstleistern verstopfte Straßen, zugeparkte Radwege, Verpackungsmüll und unzählige Retouren - die Liste der Nachteile ist lang. Hinzu kommt, dass wir uns längst an Blitzlieferungen à la Amazon gewöhnt haben. Landet ein Paket dann doch einmal nicht bei uns oder zumindest beim Nachbarn, ist die Enttäuschung groß. Da ist es naheliegend, die Paketzustellung auf der letzten Meile zu optimieren.

Schon 2013 kündigte Amazon-CEO Jeff Bezos an, dass Päckchen des Versandhauses binnen fünf Jahren per Drohne transportiert werden würden. Ganz so schnell ging es am Ende zwar nicht, doch bleiben Drohnen auch heute noch eine plausible Alternative. Vor allem das erwartete Wachstum im Onlinehandel spricht für Neuerungen. Wie die Berater von Oliver Wyman schätzen, dürften im Jahr 2028 bis zu neun Milliarden Pakete ausgeliefert werden; 2018 waren es lediglich 3,5 Milliarden. Wenn man die bereits heute offensichtlichen negativen Begleiterscheinungen im Spiegel des erwarteten Wachstums sieht, werden Innovationen unumgänglich.

Flexible Lieferungen reduzieren Stress

Einige der vielversprechendsten Ansätze befinden sich bereits seit Jahren in der Erprobung. So hat neben Amazon mit seinem Drohnen-Lieferservice Amazon Prime Air auch Google-Mutter Alphabet mit dem Dienst Wing bereits tausende Probeflüge mit Paketen von Kunden absolviert. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Vor allem abgelegene Ziele müssen nicht mehr mühsam mit dem Auto angefahren werden - eine Drohne nimmt immer den kürzesten Weg und kann zudem immer dann fliegen, wenn auch jemand zu Hause ist, um das Paket anzunehmen. Doch ganz so einfach ist das mit den Liefer-Drohnen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...