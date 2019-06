Fresenius SE & Co KGaA: Auf zu neuen Höhen!

Für die Aktie der FRESENIUS SE & CO. KGAA hatte ich in meiner jüngsten Betrachtung, eine relativ dynamische Korrektur in Aussicht gestellt. Doch im Verlauf der zurückliegenden drei Monate konnte sich lediglich eine seitlich ausgerichtete lethargische Phase einstellen. Aufgrund des Charakters dieser Performance habe ich meine Wellenzählung umgestellt, wenngleich der Tenor erhalten blieb. Aus großer Höhe betrachtet sehe ich den seit'02 laufenden Aufwärtstrend immer noch vollends intakt und lediglich ...

