Die letzte Primärmarkt-Woche zählt mit rund EUR 58 Mrd. an platziertem Anleihevolumen zur bis dato zweitstärksten in diesem Jahr. Alleine am Mittwoch wurden Anleihen im Volumen von EUR 26 Mrd. platziert. Insgesamt kam das Gros (40 %) von Financials Emittenten, während Corporates eine untergeordnete Rolle (22 %) spielten. Trotz der starken Emissionstätigkeit kam es vor allem bei den Corporates auf Indexebene (Kassabonds) zu im Wochenverlauf niedrigeren Risikoprämien. Unter den EUR Emittenten am Freitag befanden sich Engie SA (A: EUR 750 Mio., 8J, MS +37 BP; B: EUR 750 Mio., 20J, MS+77 BP; Green Bond Framework), Aegon (EUR 500 Mio., 5J, MS+90 BP, SNP) und Banco BPM SA (EUR 500 Mio., 5J, MS+280 BP). Mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 2,8 Mrd. verzeichnete vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...