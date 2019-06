Glambou eröffnet vier Shop-in-Shops im Globus EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Expansion Glambou eröffnet vier Shop-in-Shops im Globus 17.06.2019 / 08:50 PRESSEMITTEILUNG Der innovative online & offline Marktplatz Glambou.com eröffnet vier Shop-in-Shops im Globus Zürich, 17. Juni 2019 - Das aufstrebende Schmuckunternehmen Glambou, welches auch die Eigenmarke Pompidou erfolgreich vertreibt, eröffnet vier neue Shop-in-Shops in den Globus-Filialen Zürich-Bahnhofstrasse, Basel, Genf und Lausanne. Das Glambou-Netzwerk wird damit neu 11 Standorte umfassen und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Glambou ist ein trendiger Marktplatz für Modeschmuck und erschwinglichen Echtschmuck. Das kuratierte Sortiment wird online in Deutschland und der Schweiz über den Marktplatz www.glambou.com sowie offline über Ladenkonzepte an exklusiven, hoch frequentierten Standorten vertrieben. Modebewusste Frauen finden das Glambou-Sortiment in zahlreichen Shops & Shop-in-Shops in der ganzen Schweiz. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Kooperation mit dem Globus-Premium-Warenhaus neue Shop-in-Shops im Flagship Store an der Bahnhofstrasse in Zürich sowie in Basel eröffnet. Zusätzlich ergänzten ab Mai 2019 zwei neue Shop-in-Shops in den Globus-Filialen Genf und Lausanne das Angebot. Mit der geplanten Inbetriebnahme der ersten Shop-in-Shops in Deutschland im vierten Quartal 2019 sind erste Verkaufspunkte außerhalb der Schweiz geplant, um die Marke auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt zu machen. Zu den Zugpferden im Sortiment von Glambou zählt die bekannte Marke Pompidou. Glambou beabsichtigt, in den kommenden Jahren weiter zu expandieren und zu einem führenden Nischen-Marktplatz für Schmuck im deutschsprachigen Raum zu werden. Folgen Sie Glambou auch auf Instagram und Facebook - es lohnt sich! FÜR WEITERE INFORMATIONEN Glambou Holding AG Industriestrasse 47 6300 Zug contact@glambou.com www.glambou.com Ende der Medienmitteilung 825385 17.06.2019 AXC0079 2019-06-17/08:51