Mit einer leicht negativen Tendenz gingen die wichtigsten europäischen Indices in das Wochenende, der EuroStoxx 50 schloss mit einem Abschlag von 0,3% und blieb dadurch für die Woche mehr oder weniger unverändert. Belastend wirkte der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Spannungen zwischen dem Iran und seinem mit den USA verbündeten Erzrivalen Saudi-Arabien. Der Technologiesektor litt zudem unter einer Umsatzwarnung des US-Halbleiterkonzerns Broadcom. Dadurch war diese Branche auch mit einem Minus von 1,8% die schwächste in Europa am Freitag. Deutliche Kursabschläge gab es bei ASML mit einem Minus von 2,3% und bei STMicroelectronics, das 3,2% schwächer schliessen musste. Vergleichsweise gut hielt sich der Index der ...

