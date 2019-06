Trotz einer größer werdenden Zahl an Belastungsfaktoren startet der Index freundlich in die Handelswoche. Die Deutsche-Bank-Aktie führt die Gewinnerliste an.

Der Dax kämpft bei Start in die neue Handelswoche mit der Marke 12.100 Punkten. In den ersten Handelsminuten notiert die Frankfurter Benchmark 0,2 Prozent im Plus bei 11.117 Zählern. Am Freitag hatten den Leitindex Konjunktursorgen der Anleger noch 0,6 Prozent ins Minus auf 12.096 Punkte gedrückt.

Trotz des positiven Auftakts am heutigen Montag: Die nächsten Tage könnten durchaus turbulent werden. Denn die Liste der belastenden Faktoren an der Börse ist umfangreich, einige sind vermutlich noch nicht "eingearbeitet".

Ein harter Brexit Ende Oktober 2019 wird wahrscheinlicher, weil Boris Johnson die besten Chancen hat, Theresa May als Premierminister zu beerben. Johnson ist auch der Favorit von Donald Trump, der die Briten aufgefordert hat, ihre Schulden als Verhandlungsmasse zurückzuhalten. Und auch die Demonstrationen in Hongkong bestärken US-Präsident Donald Trump darin, weiter im Zollstreit hart gegenüber China zu bleiben. Doch das sind Meldungen, deren Auswirkungen zum großen Teil an der Börse verarbeitet worden sind.

Drei Faktoren haben aber das Potenzial, für turbulente Tage an den Börsen zu sorgen. Die Iran-Krise ist noch in einem frühen Stadium. Trump hat schon eine Flotte vor dem Iran in Stellung gebracht hat, ein Krieg ist eine durchaus realistische Möglichkeit. Und in der Vergangenheit fielen die Kurse vor einem solch großen Waffengang deutlich.

Auch der Konflikt um die Gas-Pipeline durch die Ostsee kann sich noch zuspitzen. Trump bezeichnet die Pipeline als schweren Fehler und droht mit neuen Sanktionen. Um welche, das ist noch offen.

Und der Hickhack über Strafzölle gegen Mexiko ...

