In der am 14.06.2019 abgehaltenen 30. ordentlichen Hauptversammlung der S Immo AG wurde für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 25.06.2019 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag). Zahlstelle ist die Erste Group Bank AG, Wien. Die Aktien der S Immo AG werden ab dem 21.06.2019 ex Dividende für das Geschäftsjahr 2018 gehandelt (Dividenden Ex-Tag). Der Nachweisstichtag der Dividende ist der 24.06.2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...