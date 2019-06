Verstopfte Straßen und Umweltbelange sind zwei der Hauptgründe für das jüngste Wachstum im Bahnbereich. Hinzu kommt der weitere Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken und die Tatsache, dass die Bahn einen Aufschwung erfährt, da sie eine bequeme Alternative zu Kurzstreckenflügen ist und Reisende direkt in das Stadtzentrum befördert.

China ist der größte nationale Markt für Bahntechnik, der nach Schätzungen des Verkehrsforschungsunternehmens SCI Verkehr (www.sci.de) rund 33 Milliarden Euro jährlich einnimmt. Das Land hat durch den umfangreichen Ausbau der Bahn und Hochgeschwindigkeitsstrecken viele Schlagzeilen gemacht; der nationale Markt ist jedoch rückläufig, wobei der OEM-Markt in den nächsten fünf Jahren wohl jährlich um fünf Prozent zurückgehen wird.

In Westeuropa sieht die Entwicklung etwas anders aus: der starke Markt wird auf 45,6 Milliarden Euro geschätzt und weist ein Wachstum von 3,8 Prozent (CAGR) auf. Osteuropa ist mit 11,2 Milliarden Euro kleiner und wächst etwas stärker mit 4,3 Prozent (CAGR). Deutschland ist der größte Markt in Westeuropa, der mit 11 Milliarden Euro fast ein Viertel des Gesamtmarktes ausmacht und neben China, den USA, Russland und Frankreich als einer der Top-5-Märkte gilt.

Technik und Züge

Der Ausbau der Infrastruktur und Zahl der Züge ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Bahnmarktes. Wird dabei ein höheres technologisches Niveau mit einbezogen, steigert dies den Marktwert. Die Erwartungen der Verbraucher sind hoch, und die Bahnbetreiber setzen immer mehr Technik ein, um diesen Wünschen zu entsprechen. Aktuelle Züge sind heute mit hochentwickelten Fahrgast-Informationssystemen (visuell und akustisch) ausgestattet, um die Fahrgäste über ihre Reise auf dem Laufenden zu halten. Hinzu kommen fortschrittliche Beleuchtungs-, Klima- und Lüftungssysteme, um mehr Komfort im Abteil zu bieten. Zuverlässiges WLAN war früher ein Luxus und wird heute erwartet. Ähnlich wie in Flugzeugen bieten einige Züge Bildschirme in der Rückenlehne - mit On-Demand-Entertainment, das Unterhaltung für die Passagiere und Einnahmequellen für die Betreiber garantiert.

Die neue Technik dient jedoch nicht allein den Fahrgästen. Akuelle Schienenfahrzeuge verfügen über mehrere Sensoren, die wichtige Parameter wie die seitliche Schwingung des Wagens und die Lagertemperatur messen - nützlich für die Planung routinemäßiger Wartungsarbeiten. Ein großer Teil der von den Sensoren gesammelten Daten wird in Echtzeit an streckenseitige Empfänger übertragen und in einer Blackbox im Fahrzeug (wie im Flugzeug) gesammelt. Damit stehen nützliche Daten für die Betreiber und im Falle eines Unfalls wichtige Hinweise für die Ermittler zur Verfügung.

Jede einzelne Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Bahnwesen dar. Train-Control- und Management-Systeme (TCMS) erlauben heute, die gesamte Sensorik und Funktionalität miteinander zu vernetzen, was noch mehr Fortschritt sowie Redundanz und die Einhaltung der Sicherheitsintegrationsstufen (SIL) für einen störungsfreien Betrieb gewährleistet.

Vernetzungssysteme wie TCMS sind modular aufgebaut und bestehen aus mehreren Steckkarten, mit denen sie genau an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden. Diese Modularität führt zum Einsatz dezentraler ...

