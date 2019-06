Dabei geht es um einen Betrag in Höhe von mindestens 239 Millionen Pfund, wie die "Sunday Times" (Ausgabe vom 16.06.) und die "Financial Times" (Ausgabe vom 17.06.) unter Berufung auf mit der Sache betrauten Personen berichteten.Das Geld, welches die Credit Suisse zurückfordert, hatte die Bank an die vom britischen Staat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...