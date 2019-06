Die Rocket-Internet-Beteiligung Global Fashion hat die Preisspanne für ihren Börsengang festgelegt. Am Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist.

Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) will bei seinem Börsengang in Frankfurt bis zu 395 Millionen Euro einsammeln. Das Unternehmen bietet bis zu 49,34 Millionen Aktien zu einem Preis von sechs bis acht Euro je Papiere an, wie die Rocket-Internet-Beteiligung am Montag in Luxemburg mitteilte.

Die Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag und läuft bis zum 25. Juni. Am 27. Juni will das ...

