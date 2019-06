Die ultraniedrigen Zinsen der EZB zehren an dem Gewinn der Geschäftsbanken. Das könnte sich ändern - der EZB-Rat denkt über ein Staffelsystem nach.

Die EZB hält sich nach den Worten von Notenbank-Direktor Benoit Coeure die Einführung von gestaffelten Einlagezinsen als Möglichkeit offen. Sollte die Notenbank zu dem Schluss kommen, dass eine Zinssenkung die beste geldpolitische Handlungsoption sei, müsse sie über die Auswirkungen auf die Banken nachdenken, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der EZB der "Financial Times" in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Wir müssten überlegen, ob ein Staffelsystem nötig ist." Die vorherrschende Sichtweise im EZB-Rat sei zwar ...

