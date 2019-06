Palästinenser im Gaza-Streifen sollen von Katar mit millionenschweren Entwicklungshilfen unterstützt werden. Israel hofft auf eine Entspannung der Sicherheitslage.

Das Golfemirat Katar unterstützt nach palästinensischen Medienberichten erneut die unter schwierigen Bedingungen lebende Bevölkerung im Gazastreifen. Ein Gesandter hat demnach nun rund 27 Millionen Euro überbracht. Das palästinensische Verbindungsbüro am Grenzübergang Eres bestätigte am Montag die Einreise des Gesandten Mohammed el-Amadi in das Küstengebiet.

Israel erlaubt die Geldlieferung laut Medienberichten, weil es sich davon eine Entspannung der Sicherheitslage erhofft. Seit mehr als einem Jahr demonstrieren Tausende Palästinenser regelmäßig am Grenzzaun zu ...

