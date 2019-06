NET New Energy Technologies AG ist ab heute im Segment "direct market" an der Wiener Börse gelistet. Die Aktien der NET New Energy Technologies können in einer einmaligen Auktion im Marktsegment direct market gehandelt werden. NET New Energy Technologies ist ein Technologiekonzern auf dem Gebiet der Planung, Entwicklung und Herstellung von Industriedampfkesseln und Heißwasserkesseln mit zwei ukrainischen Tochtergesellschaften. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 2,50 Euro je Aktie festgesetzt. Die Gesellschaft hat sich bei der Hauptversammlung im Mai eine Kapitalerhöhung genehmigen lassen und beabsichtigt ein Angebot der jungen Aktien durchzuführen. Geplant ist, ein Angebot am 29.7.2019 zu starten. Die jungen Aktien sollen über einen ...

