++ DE30 kämpft um die Überwindung von Moving Averages ++ Deutsche Bank mit weiterem Umstrukturierungsplan? ++ Lufthansa unter Druck, da Gewinnprognose nach unten angepasst wird ++An den europäischen Aktienmärkten herrscht zu Beginn der neuen Handelswoche eine optimistische Stimmung. Die meisten Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa notieren höher, wobei der spanische IBEX 35 (SPA35) der größte Nachzügler ist. In Osteuropa ist der Optimismus schwächer, da der polnische WIG20 (W20) sowie der russische RTS (RUS50) beide unter den Schlusskursen vom Freitag gehandelt werden. Der DE30 befand sich nach dem Aufschwung am Freitag nur etwas unterhalb der 50- und 100-Stunden-Linien (grüne und rote Linien). Der deutsche Leitindex hatte im heutigen vorbörslichen Handel mehrmals versucht, diese technischen Hürden zu überwinden. Der Bereich von 12.120 bis 12.130 Punkten stellt die erste wichtige Widerstandszone dar, während das neueste Swing-Niveau um die 12.050 Punkte Unterstützung bietet. ...

