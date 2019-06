Schwere Aktien-Deals bei S&T: S&T-Aufsichtsrat Erhard Grossnigg sowie die Vorstände Hannes Niederhauser und Richard Neuwirth haben Aktien verkauft. Grossnigg hat Aktien im Wert von 13.530.000 Euro, Niederhauser um 5.125.000 Euro und Vorstand Neuwirth um insgesamt 3.075.000 Euro verkauft. Alle Aktien wurden zu 20,5 Euro je Stück veräussert. Die Transaktionen erfolgten am 13. Juni ausserhalb eines Börsenplatzes, wie die Gesellschaft am Wochenende mitteilt. S&T ( Akt. Indikation: 19,35 /19,36, -7,48%) Die CA Immo hat das Bürogebäude am Kunstcampus in Berlin fertiggestellt. Das direkt an der Heidestraße gelegene Gebäude verfügt über insgesamt 9.800 m² Bruttogrundfläche (BGF). Davon hat CA Immo bereits rund ...

