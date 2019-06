In den vergangenen Handelstagen konnte sich die Aktie von Beyond Meat wieder stark erholen. Der Kurs hat die 150 USD Marke wieder geknackt und konnte damit den vorausgegangenen Verlust etwas wettmachen. Das bisherige Jahres-/Allzeithoch liegt bei 185 USD. Binnen eines Monats kommt die Beyond Meat Aktie damit auf sage und schreibe 72 % Kursgewinn. Trotzdem dürfte der Kursrutsch gezeigt haben, wie anfällig der Newcomer ist. Binnen weniger Tage hatte der Kurs mehr als 50 USD je Aktie verloren.

Fundamentaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...