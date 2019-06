An den seit mehr als einem Jahrzehnt üblichen regelmäßigen und konstruktiven Gesprächen zwischen Betriebsinhaber Gerhard M. und seiner Hausbank hat sich bisher nichts geändert. Zwar wird M. zunehmend deutlich, dass sich vor allem durch die anhaltende Niedrigzinsphase und die damit verbundenen Zwänge seiner Bank als Kreditgeber weitaus weniger Freiräume als in den vergangenen Jahren ergeben. Da aber offenbar beide Geschäftspartner wissen, was sie voneinander zu halten haben, wurden Meinungsunterschiede bisher nahezu ohne Ausnahme jeweils schnell geklärt. Das galt zumindest bis zum letzten Gespräch, das vor einigen Wochen erstmals nicht nur mit dem für M. zuständigen Kundenberater, sondern auch mit dem für das Kreditgeschäft verantwortlichen Bereichsleiter sowie einem weiteren Bankmitarbeiter aus der so genannten »Kreditüberwachung« stattfand.

Der Grund für die Präsenz der Bereichsleitung war schnell geklärt: Zum ersten Mal überhaupt wurde nämlich die aus Sicht der Bank »unbefriedigende Eigenkapitalsituation« von M. ebenso thematisiert wie sein »Entnahmeverhalten«, wie es die Bankseite formulierte. M., der mit diesen Tagesordnungspunkten überhaupt nicht rechnete, war zunächst völlig überrascht und konnte den Bankmitarbeitern erst einmal nicht so recht folgen. Diese führten im Verlauf des Gesprächs aus, dass sich durch die »sich verändernden Rahmenbedingungen ebenfalls die Kreditvergaberichtlinien unseres Hauses angepasst werden müssen« und »wir ab sofort vor allem auf eine kontinuierlich steigende Eigenkapitalquote sowie auf ein moderates Entnahmeverhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...