Kim Jong Un hat den chinesischen Staatspräsidenten nach Nordkorea eingeladen. Xi Jingping will seiner Einladung offenbar Ende der Woche folgen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat über die Medien seines Landes kurzfristig einen Staatsbesuch in Nordkorea ankündigen lassen. Xi werde am Donnerstag und Freitag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammentreffen, berichtete das staatliche Fernsehen CCTV am Montag. Auch die amtliche nordkoreanische ...

