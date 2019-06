Es wird immer ungemütlicher für Boeing: Während die Amerikaner sich auf der Luftfahrt-Messe bei Paris in Demut üben, stellt Konkurrent Airbus ein neues Modell vor. Ziehen die Europäer davon?

Der europäische Flugzeugbauer Airbus setzt mit einer neuen Super-Langstreckenversion seines Verkaufsschlagers A321neo den Rivalen Boeing unter Druck. Der Airbus A321XLR soll Strecken von bis zu 4700 nautischen Meilen (8700 Kilometer) bewältigen können und ab dem Jahr 2023 verfügbar sein, kündigte Airbus-Verkaufschef Christian Scherer am Montag zum Start der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris an.

Konkurrent Boeing hat Probleme, einen neuen eigenen Super-Langstreckenjet fertigzustellen. Die Amerikaner wollen dieses Marktsegment mit dem "New Midsize Aircraft" (NMA), das inoffiziell bereits Boeing 797 genannt wird, besetzen. Es soll von der Größe her zwischen den Mittelstrecken- und den Langstreckenjets liegen. Der US-Konzern ...

