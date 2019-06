So schrieb er in seinem Begleittext zu den eingesendeten Fotos: »Ich habe heute fast den Glauben an alles Gute verloren. Diese Bilder sind echt. So habe ich die Zählerverteilung vorgefunden. Der Kunde war ganz erstaunt, dass das nicht in Ordnung ist, da vor ein paar Wochen der Analog- gegen einen Digitalzähler ausgetauscht wurde. Der Techniker bemerkte nur am Rande, dass das ja nicht so toll aussehen würde und das war's dann.

Nochmal zur Erläuterung: Die Anlage (Bild 1) ist in Betrieb! Die Neutralleiter- und PE-Klemmen sind hier für die drei Phasen L1, L2, L3 genutzt und stehen unter Strom (Bild 2). Weiterhin sieht man die Verbindungsleitungen mit 1,5?mm2 von ...

