Zwar hat sich die Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen wieder etwas nach oben arbeiten können, doch das Chartbild bleibt weiterhin bärisch geprägt. Am 3. Juni fiel die Aktie auf ein neues 2-Jahres-Tief bei 177 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Stochastic Momentum Index fast drei Wochen lang durchgehend im überverkauften Bereich befunden. Eine Gegenbewegung war demnach überfällig. Die Käufer leiteten daraufhin eine Erholungsbewegung ein, die den Kurs am 12. Juni bis auf 223,38 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...