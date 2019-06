BIM wird - darin sind sich alle Experten und auch unsere beiden Interviewpartner einig - das Bauen deutlich verändern. Was sich konkret hinter dieser Planungsmethode verbirgt, welche Auswirkungen sie auf das Elektrohandwerk hat, und warum es sich lohnt, sich bereits heute mit BIM auseinanderzusetzen, darüber sprachen wir mit Peter Kaiser und Alexander Neuhäuser.

»de«: Herr Kaiser, Herr Neuhäuser, wie hat sich die (Elektro-)Planung in den letzten Jahren verändert?

P. Kaiser: Das Tempo am Bau hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Gleichzeitig finden sich immer weniger Fachkräfte. Das stellt die ausführenden Betriebe vor große Herausforderungen, speziell dann, wenn aufgrund unvorhersehbarer Terminverschiebungen dann plötzlich mehrere Baustellen parallel anstehen, anstatt nacheinander abgearbeitet werden zu können.

Eine gute, vorausschauende Planung kann dazu beitragen, dass auf der Baustelle dann nicht mehrmals umgeplant und umgebaut werden muss. Saubere Abläufe führen hier nach meiner Einschätzung zu einer Aufwandsreduktion um bis zu 40?%.

Parallel haben Vorgaben der Politik die Anforderungen an Gebäude deutlich verschärft, etwa die Energieeinsparverordnung EnEV oder die Vorgaben des baulichen Brandschutzes. Das führt zu einer steigenden Komplexität der Gebäude, immer verbunden mit der Gefahr, dass es z.?B. zu Kollisionen kommt, weil etwa der Lüftungskanal der Kabelpritsche im Weg ist.

Auch hier hilft eine Planungsmethode, die einerseits auf 3D basiert und bei der andererseits die unterschiedlichen Gewerke bzw. Fachplaner an einem gemeinsamen Datenmodell arbeiten.

»de«: Können Sie mit wenigen Worten erläutern, was sich hinter der Planungsmethode BIM verbirgt?

A. Neuhäuser: Das eine, eindeutig definierte BIM gibt es nicht und wird es vermutlich auch nicht geben. Bei der Methode BIM handelt es sich zudem im Grunde um die Verbindung mehrerer Ideen. Diese reichen von einer Darstellung in einem 3D-Modell, stärker Datenbank gestütztem Arbeiten, neuen digitalen Kommunikations-, Planungs- und Dokumentationsmöglichkeiten, über eine neue Zuweisung von Zuständigkeiten und Rollen im Bauprojekt, bis hin zu einem digital gestützten besseren Prozessmanagement. Die Methode BIM ist zudem bei weitem noch nicht zu Ende gedacht. Vielmehr befinden wir uns in einem gleitenden Prozess, hin von der 2D- über die 3D-Planung bis zu weiteren »Dimensionen«, die in der Planung hinterlegt sind, etwa zur Zeit- und Beschaffungsplanung, zu den Kosten oder gar dem späteren Betrieb bis hin letztlich zum Abriss des Gebäudes mit Recycling etc. Vieles davon ist Stand heute noch gar nicht endgültig definiert.

Wenn also heute über BIM gesprochen wird - und was man damit irgendwann einmal alles machen kann - beschreiben viele einen Endzustand, ...

