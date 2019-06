In der kommenden Woche startet voraussichtlich die Lkw-Sparte des VW-Konzerns an der Börse. Nach den ersten zehn Prozent könnten noch weitere Tranchen folgen.

In einer guten Woche wird feststehen, mit welcher Einstiegsnotierung die VW-Lkw-Sparte Traton an der Börse gehandelt wird. "In der nächsten Woche geben wir am Donnerstag Preis und Zuteilung bekannt", sagte Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Erster geplanter Handelstag wird der Freitag kommender Woche sein. Die Traton-Papiere sollen an den Börsen in Frankfurt und in Stockholm gehandelt werden.

Das Volkswagen- und Traton-Management haben an diesem Montag mit der Roadshow begonnen, um für den anstehenden Börsengang der Lkw-Sparte des Wolfsburger Autoherstellers zu werben. Der Autokonzern geht mit einer Spanne zwischen 27 und 33 Euro in die Preisbildungsphase ("Bookbuilding"), die in der kommenden Woche am Donnerstag abgeschlossen wird. VW wird zunächst zehn Prozent von Traton zum Verkauf anbieten. Über eine Mehrzuteilungsoption könnten daraus in einem zweiten Schritt noch 11,5 Prozent werden. Je nach finalem Verkaufspreis wird die Traton-Sparte zwischen 13,5 und 16,5 Milliarden Euro bewertet.

Doch auch nach der Erstnotiz könnte es für die Lkw-Sparte von Volkswagen noch weitere Runden an den Aktienmärkten geben. "Das ist der erste Schritt an die Börse und nicht das Finale", sagte VW-Finanzvorstand Witter. Die "Traton-Story" sei noch längst nicht zu Ende geschrieben.

Die VW-Lkw-Sparte lockt Investoren mit weiter steigenden Synergieeffekten während der kommenden Jahre. Die Hauptmarken Scania und MAN sollen ihre Zusammenarbeit in weiterer Zukunft noch stärker intensivieren ...

