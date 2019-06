Experten erwarten eine Verlängerung der Produktionskürzungen durch das Ölkartell und Russland. Die heikle Lage am Golf bringt große Verunsicherung.

Sicher ist in diesen Tagen nichts - nicht einmal der Termin für das wichtigste Gipfeltreffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec). Die Konferenz des Ölkartells und einiger verbündeter Staaten wie Russland ist zwar seit Langem für den 25. Juni in Wien geplant. Einen Tag später will das Kartell mit Nicht-Opec-Staaten unter der Führung Russlands über eine Verlängerung des im Dezember 2018 beschlossenen Kürzungsabkommens beraten.

Doch das Timing ist mehr als ungünstig: Denn nur zwei Tage später will sich US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen, um eine Lösung im Handelsstreit zu suchen. Von den Gesprächen hängt wiederum ab, ob sich der Konjunkturausblick für die Weltwirtschaft und damit auch für die globale Ölnachfrage weiter eintrübt.

Ohnehin droht dem Kartell nach den Angriffen auf zwei Tanker in der Straße von Hormus eine Zerreißprobe. Die USA und das Opec-Mitglied Iran machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Saudi-Arabiens Ölminister Khalid al-Falih hat bereits eine Verschiebung des Opec-Treffens auf die erste Juliwoche vorgeschlagen. Eine Bestätigung für die Terminverschiebung gibt es noch nicht.

Die Konferenz der Opec-Länder mit Russland und seinen Partnern - in der Branche als Opec+ bekannt - ist von großer Bedeutung für den Ölmarkt. Bei seinem vergangenen Treffen im Dezember hatte das mächtige Bündnis beschlossen, die Ölproduktion ab Jahresbeginn 2019 um 1,2 Millionen Barrel zu drosseln. Diese Vereinbarung läuft Ende Juni aus.

Damals hatte der Deal einen drastischen Verfall der Ölpreise vorerst gestoppt. Doch mittlerweile überwiegen am Markt erneut die Konjunktursorgen. Am Montag verbilligte sich der Ölpreis um rund ein Prozent auf rund 61 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) - und das, obwohl der Iran ankündigte, sich weiter aus dem Atomabkommen mit dem Westen zurückziehen und Uran höher anzureichern als vereinbart.

Die begrenzte Urananreicherung war der Kern des Deals, um ein iranisches Atomwaffenprogramm zu verhindern. Der Schritt könnte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter verschärfen.

Kampf um Vorherrschaft

Die Investoren preisen am Ölmarkt bislang noch keinen Konflikt am Golf ein. Doch wie groß die Unsicherheit ist, zeigte ...

