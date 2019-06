Most Actives des Handelstages: Mastercard Call http://bit.ly/2IMIP1t Die US-Notenbank wird auf ihrer Sitzung am Mittwoch voraussichtlich eine Zinswende verbal vorbereiten. Die sich zuspitzenden Handelskonflikte und schwächere Konjunkturdaten haben zuletzt den Weg für eine lockere Geldpolitik bereitet. Heftig unter Druck gesetzt wird die Fed zudem durch US-Präsident Donald Trump, der deutliche Zinssenkungen fordert. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß