Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DWH Deutsche Werte Holding -1,96% auf 5, davor 7 Tage ohne Veränderung , Wienerberger -1,69% auf 20,88, davor 5 Tage im Plus (5,88% Zuwachs von 20,06 auf 21,24), Valneva SE VZ +10% auf 0,055, davor 4 Tage ohne Veränderung , Agrana -1,36% auf 18,88, davor 3 Tage im Plus (1,16% Zuwachs von 18,92 auf 19,14), Österreichische Post 0% auf 30,4, davor 3 Tage im Plus (1,33% Zuwachs von 30 auf 30,4), Sanochemia -1,62% auf 1,82, davor 3 Tage im Plus (15,62% Zuwachs von 1,6 auf 1,85), Amag -1,29% auf 30,6, davor 3 Tage ohne Veränderung , Warimpex +1,89% auf 1,35, davor 3 Tage im Minus (-3,28% Verlust von 1,37 auf 1,32). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 28,4 (MA100: 28,85, xD, davor 77 Tage über dem MA100), Athos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...