Das Milliardengeschäft mit Tiermedizin will Boehringer Ingelheim noch weiter ausbauen. Künftig sollen die Erfahrungen aus der Sparte sogar dabei helfen, bessere Krebsmedikamente für Menschen zu entwickeln.

Für seinen Job bringt Joachim Hasenmaier genau den richtigen Stallgeruch mit. Der 59-jährige Vorstand des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und mag Tiere, besonders Hunde. Sein eigener Vierbeiner segnete kürzlich bedauerlicherweise das Zeitliche. "Das ist, wie wenn ein guter Freund stirbt", sagt Hasenmaier.

In seinem Job arbeitet der promovierte Veterinär daran, derartige Trauerfälle möglichst weit hinauszuzögern. Das Angebot in der Hausapotheke des Chefs der Tiermedizin ist breit gefächert. Zu Hasenmaiers Portfolio zählen etwa Flohmittel für Hunde und Katzen, ein Impfstoff für Ferkel sowie Mittel gegen Tollwut, Maul- und Klauenseuche und die Blauzungenkrankheit, eine Infektion bei Rindern und Schafen.

Mit insgesamt etwa vier Milliarden Euro Umsatz trägt das Geschäft knapp ein Viertel zu den gesamten Boehringer-Erlösen bei. Künftig könnte es noch mehr werden. Denn die Tiermedizin gilt bei dem Familienunternehmen als großer Wachstumsmarkt. Mit einem Umsatzplus von fünf Prozent ist die Sparte bei Boehringer im vergangenen Jahr schon stärker gewachsen als das Humangeschäft.

Die weiteren Aussichten scheinen blendend. Der weltweite Umsatz mit Tiermedizin dürfte sich laut Branchenanalysten bis zum Jahr 2030 von aktuell 25 Milliarden auf 53 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Boehringer will von diesem Wachstum möglichst viel abbekommen. Hasenmaier plant dafür eine Offensive neuer Produkte - von Mitteln gegen Lahmheit bei Pferden bis hin zu besseren Diagnoseverfahren für Schweine. Vor allem aber soll bei Boehringer künftig auch das Humangeschäft von den Erkenntnissen der Tierforschung profitieren - etwa bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs.

Für den Boom in der Tiermedizin gibt es zahlreiche Gründe. Wenn es um das Wohl ihrer Lieblinge geht, ist vielen Tierhaltern fast nichts zu teuer. "Die Zahlungsbereitschaft der Halter von Hunden und Katzen ist in Summe hoch und geht gelegentlich bis an die Grenzen des verfügbaren Einkommens", sagt Vorstand Hasenmaier. Nicht nur bei Hunden und Katzen, auch bei Nutztieren steigt der Bedarf für Medikamente.

Für die Pharmakonzerne ist Tiermedizin ein lukratives und zudem pflegeleichtes Geschäft. Die Risiken wegen möglicher Nebenwirkungen sind überschaubarer als bei Menschen-Medikamenten, Gesundheitspolitiker funken nicht mit Reformvorhaben dazwischen, und günstige Nachahmerpräparate sind bisher so gut wie unbekannt. ...

