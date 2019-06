Wie berichtet, haben am 13. Juni 2019 die dem Aufsichtsratsvorsitzenden der S&T AG Erhard F. Grossnigg zurechenbare grosso holding GmbH (660.000 Stück), der Vorstandsvorsitzende Hannes Niederhauser (250.000 Stück) und der Finanzvorstand Richard Neuwirth (150.000 Stück) Aktien der S&T AG veräußert. Auf Nachfrage heißt es, dass die Aktien in einem Placement an etwa 20 Investoren, die teils schon länger investiert sind, verkauft wurden. Seitens S&T heißt es zudem: Aktien und Aktienoptionen sind Teil der Vergütung des Managements. Hierzu gehören auch Verkäufe zur Monetarisierung der jeweiligen Aktien und Aktienoptionen. Herr Niederhauser verkauft seit Jahren laufend Aktien, da er kein nennenswertes Gehalt als ...

