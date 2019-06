Vapiano SE veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Prognose Vapiano SE veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2019 17.06.2019 / 21:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano SE veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Köln, 17. Juni 2019 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) gibt ihre Prognose für die Geschäfts- und Ertragsentwicklung des Vapiano-Konzerns im Geschäftsjahr 2019 bekannt. Für den Konzern erwartet der Vorstand im laufenden Jahr einen Umsatz zwischen 390 und 420 Mio. Euro und ein bereinigtes EBTIDA in einer Spanne von 20 bis 25 Mio. Euro (exkl. IFRS 16) respektive 60 bis 67 Mio. Euro (inkl. IFRS 16). Außerdem geht der Vorstand davon aus, dass das Konzerngesamtergebnis im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr zwar deutlich verbessert, jedoch noch negativ im mittleren zweistelligen Millionenbereich ausfallen wird. Für das Jahr 2019 plant Vapiano 10 bis 15 Neueröffnungen und somit eine deutliche Verlangsamung der bisherigen Expansionsgeschwindigkeit bei einer weiterhin rückläufigen Like-for-like Entwicklung, die unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 liegt (-2 bis -4 %). Das Jahr 2019 wird als Übergangsjahr eingeschätzt, um die Weichen für eine nachhaltig profitable Entwicklung stellen zu können. Mittelfristig erwartet der Vorstand einen positiven Free Cashflow in 2020 und ein positives Konzernergebnis in 2021. Kontakt: Nicole Avenia Telefon: +49 221 67001 219 E-Mail: ir@vapiano.eu 17.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 826081 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826081 17.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMNK9 AXC0294 2019-06-17/21:35