Die Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement soll laut Trump in der kommenden Woche mit der Ausweisung illegal eingereister Einwanderer beginnen.

US-Präsident Donald Trump hat eine Massenausweisung illegal eingereister Einwanderer angekündigt. In der nächsten Woche werde die zuständige Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) mit der Ausweisung von Millionen Ausländern beginnen, die illegal ihren Weg in die Vereinigten Staaten gefunden hätten, twitterte Trump am Montag. ...

