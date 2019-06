Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LHA: Lufthansa am 17.6. -11,62%, Volumen 552% normaler Tage , HEN3: Henkel am 17.6. -1,92%, Volumen 93% normaler Tage , CON: Continental am 17.6. -1,85%, Volumen 86% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 17.6. 1,08%, Volumen 72% normaler Tage , WDI: Wirecard am 17.6. 1,24%, Volumen 41% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 17.6. 1,36%, Volumen 103% normaler Tage , DAX: -0,09% Aktie Symbol SK Perf. Deutsche Bank DBK 6.109 1.36% Wirecard WDI 151.300 1.24% Fresenius Medical Care FME 67.420 1.08% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...