Börsenprofis warten weiterhin auf die Entscheidung der US-Notenbank. Am Dienstag stehen die Hauptversammlungen von Deutsche Wohnen und Wirecard im Fokus.

Trotz eines Kursrutsches der Lufthansa-Aktien hatte der Dax am Montag nur mit einem knappen Minus von 0,09 Prozent bei 12.086 Punkten geschlossen. Auf die Stimmung drückten der weiter schwelende Handelsstreit sowie der geopolitische Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Im Blickpunkt der Märkte stehen am Dienstag mehrere Hauptversammlungen. So muss sich der Vorstand des Zahlungsdienstleisters Wirecard nach den Kursturbulenzen der vergangenen Wochen den Aktionären stellen. Proteste gegen das Geschäftsmodell der Immobilienkonzerne werden bei der Hauptversammlung der Deutsche Wohnen erwartet. Auch bei Knorr-Bremse dürfte es auf dem ersten Aktionärstreffen nach dem Börsengang und der überraschenden Demission von Vorstandschef Klaus Deller hoch hergehen. Zudem werden Börsenprofis auf die Juni-Ausgabe des ZEW-Index achten.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben zwei Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed leicht zugelegt. Börsianer rechnen nicht damit, dass die Notenbank am Mittwoch den Leitzins senkt - erwarten aber ein Signal, dass es zu einem derartigen Schritt in den kommenden Monaten kommt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26.112 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf 2889 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 7845 Punkte.

2 - Handel in Asien

Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Anleger in Fernost kaum aus der Deckung gewagt. An der Tokioter Börse gab der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag 0,2 Prozent auf 21.077 Punkte nach. In China notierte die Börse Shanghai 0,3 Prozent tiefer, der Markt in Hongkong legte leicht 0,2 Prozent zu.

3 - ZEW veröffentlicht Konjunkturerwartungen für Juni

Die Veröffentlichung des ZEW-Index wird ein Stimmungsbild der deutschen Börsenprofis liefern. "Wir erwarten einen kräftigen Schritt nach unten", sagte DZ-Bank-Analyst Michael Holstein. "Denn in den letzten Wochen hat sich das weltwirtschaftliche Klima deutlich abgekühlt." Bereits im Mai war der Index überraschend deutlich von plus 3,1 Punkten auf minus 2,1 Punkte gefallen.

4 - EuGH urteilt ...

